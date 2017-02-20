21 февраля в Покровске прошла ярмарка вакансий, организованная городским центром занятости. Работа ярмарки была направлена на информирование посетителей о положении на рынке труда, консультирование специалистами службы занятости, а также непосредственное общение соискателей с представителями работодателей.