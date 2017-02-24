20 февраля в Украине отмечают День памяти героев небесной сотни. В покровском историческом музее рассказали подробнее о событиях того времени.
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