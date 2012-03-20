В Покровском отделе образования 19 января было произведено очередное изъятие документации. Исполняющая обязанности начальника Марина Голуб рассказала как все происходило.
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