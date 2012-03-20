Развитию спорта, привлечению подрастающего поколения к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни городская власть Покровска уделяет особое внимание. Ярким примером тому служит капитальный ремонт, сделанный в ДЮСШ, масштабные работы, проведенные на базе спортивного комплекса «Металлург» и колоссальные суммы, выделенные депутатами горсовета на развитие спорта в целом.
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