Развитию спорта, привлечению подрастающего поколения к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни городская власть Покровска уделяет особое внимание. Ярким примером тому служит капитальный ремонт, сделанный в ДЮСШ, масштабные работы, проведенные на базе спортивного комплекса «Металлург» и колоссальные суммы, выделенные депутатами горсовета на развитие спорта в целом.