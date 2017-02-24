В Украине не первый год существует проблема отсутствия вакцин от многих болезней. Работники медицинских учреждений регулярно заявляют о том, что вакцин мало и вот-вот может начаться эпидемия дифтерии или столбняка, кори или краснухи.

Но вот в феврале 2017 года количество вакцин увеличилось в целом в Украине и в Покровских медучреждениях в частности.