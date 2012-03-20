В субботу, 21 января, Покровск посетили эксперты Национального реестра рекордов Украины. Цель визита – зафиксировать новое достижение – «Картину мира» из пазлов, в создании которой приняли участие жители всех областей Украины. Полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей, признано национальным рекордом Украины.