В субботу, 21 января, Покровск посетили эксперты Национального реестра рекордов Украины. Цель визита – зафиксировать новое достижение – «Картину мира» из пазлов, в создании которой приняли участие жители всех областей Украины. Полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей, признано национальным рекордом Украины.
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