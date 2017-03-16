“Мусорные караваны” из Львова доехали и до Донетчины. Сегодня в Покровске задержали 5 фур со “львовским мусором”. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщил на своей страничке в Facebook главный полицейский Донетчины Вячеслав Аброськин.

«А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания “Великого мусорного пути”? Видимо, ближе ничего не нашли, чем вести мусор за 1200 км.

Директор свалки города Покровск заключил соглашения на год со львовской ООО “Грінера Україна” о приеме мусора, так как у предприятия нет денег оплачивать коммуналку. Договор заключили до 10 марта 2018 года.

Как житель Донецкой области, считаю, что Покровский городской голова должен отреагировать по этому вопросу. Только представьте, этот мусор везут практически через всю страну, разбрасывая по пути» – написал Аброськин.