За минувшие сутки полицейскими по надзору за безопасностью дорожного движения, задокументировано 98 фактов нарушения ПДД, на 8водителей составлены административные протоколы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В 15 часов в Покровске 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21013» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд Транзит», под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В результате происшествия пострадал 64-летний пассажир ваза, сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД

полиции Донецкой области