30 декабря в Покровске на игровом поле СК «Металлург» состоялся традиционный новогодний областной турнир «Регби на снегу». В соревнованиях приняли участие 4 команды из Покровска и Белозерского.

В старшей и младшей возрастных группах победы праздновали учащиеся ДЮСШ г. Покровска.

Несмотря на морозную погоду, все получили заряд бодрости и положительных эмоций, а горячие сердца и мощные захваты спортсменов чуть не растопили снег.

Все победители и призеры соревнований награждены грамотами, медалями и сладкими подарками Федерации регби Донецкой области.