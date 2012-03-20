30 декабря в Покровске на игровом поле СК «Металлург» состоялся традиционный новогодний областной турнир «Регби на снегу». В соревнованиях приняли участие 4 команды из Покровска и Белозерского.
В старшей и младшей возрастных группах победы праздновали учащиеся ДЮСШ г. Покровска.
Несмотря на морозную погоду, все получили заряд бодрости и положительных эмоций, а горячие сердца и мощные захваты спортсменов чуть не растопили снег.
Все победители и призеры соревнований награждены грамотами, медалями и сладкими подарками Федерации регби Донецкой области.
В Покровске сыграли в регби на снегу
30 декабря в Покровске на игровом поле СК «Металлург» состоялся традиционный новогодний областной турнир «Регби на снегу». В соревнованиях приняли участие 4 команды из Покровска и Белозерского.