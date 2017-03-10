В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы города Покровска прошло первенство ДЮСШ по настольному теннису среди девушек и юношей, посвященный Международному женскому дню. В результате упорных игр, сыгранных по круговой системе, определились победители и призеры соревнований:
Юноши 2003-2006 г.р
1 место Стибель Александр
2 место Беспалый Вадим
3 место Бахман Мирослав
Юноши 2007 г.р и мл
1 место Цокур Артем
2 место Билоконный Александр
3 место Кочерга Александр
Девушки 2005-2007 г.р
1место Левченко Алена
2место Бабенко Людмила
Победители и призеры первенства награждены грамотами и медалями Детско-юношеской спортивной школы города Покровска.