В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы города Покровска прошло первенство ДЮСШ по настольному теннису среди девушек и юношей, посвященный Международному женскому дню. В результате упорных игр, сыгранных по круговой системе, определились победители и призеры соревнований:

Юноши 2003-2006 г.р

1 место Стибель Александр

2 место Беспалый Вадим

3 место Бахман Мирослав

Юноши 2007 г.р и мл

1 место Цокур Артем

2 место Билоконный Александр

3 место Кочерга Александр

Девушки 2005-2007 г.р

1место Левченко Алена

2место Бабенко Людмила

Победители и призеры первенства награждены грамотами и медалями Детско-юношеской спортивной школы города Покровска.