15 февраля в Украине чествуют воинов – интернационалистов. Из Покровска служить в Афганистан отправилось 335 человек, 5 погибли на чужой земле. В Покровске прошел ряд мероприятий, посвященных подвигу афганцев.

У памятника воинам – интернационалистам в Березовой роще прошел митинг – реквием.

Он начался с молитвы о погибших. Их память почтили минутой молчания.