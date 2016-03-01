С 15 по 16 февраля, в Покровске, состоялся Восточный образовательный форум. Программа рассчитана на два дня, форум проходит при организационной поддержке Покровского городского совета.
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