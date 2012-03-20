21 января в спортивном зале Покровской ДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по черлидингу, в котором приняли участие более 120 спортсменов из Покровска, Дружковки и Белицкого.

В программах «данс-соло», «данс-дуэт», «данс-квартет», «данс-фристайл», «данс-команды», «джаз-соло», «джаз-квартет», «джаз-команды», «хип-хоп соло», «хип-хоп дуэт» и «хип-хоп команды» спортсмены в своих возрастных категориях были награждены дипломами и медалями Федерации черлидинга Донецкой области.

По итогам соревнований в командном зачете призовые места распределились следующим образом:

1 место – СК «Альтаир» г. Покровск;

2 место – СК «Факел» г. Покровск;

3 место – СК «Dance4life» г. Белицкое;

4 место – СК «Багира» г. Дружковка.