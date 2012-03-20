20 января в Покровске состоялся завершающий этап Всеукраинской акции «За мир и счастье в Украине». Акция стартовала в Покровске 14 октября 2016 года. К созданию пазла Донецкой области приобщились жители Мирнограда, поселка Шевченко, а также других городов Донетчины, а затем и всей Украины.