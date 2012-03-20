В феврале покровской городской организации ветеранов Афганистана исполнится 30 лет. По словам руководителя Геннадия Красного, за это время в офисе воинов – интернационалистов не проводилось не одного капитального ремонта. Естественно, помещение утратило презентабельный вид.
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