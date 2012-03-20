С 11 по 14 января в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы г. Покровска прошел первый Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти первого мастера спорта СССР в Донецкой области М.В. Оганесяна. В соревнованиях приняли участие 117 спортсменов – 62 юношей и девушек, 50 мужчин и женщин, а также впервые был проведен турнир среди 5 инвалидов-колясочников.

Результаты юношеского турнира

Юноши 2006 г.р. и моложе:

1 место – Реготун Олег (Донецкая обл.)

2 место – Дерлюк Антон (Никополь)

3 место – Беспалый Вадим (Покровск)

Девушки 2006 г.р. и моложе:

1 место – Куринная Елена (Никополь)

2 место – Дерлюк Анна (Никополь)

3 место – Бабенко Людмила (Донецкая обл.)

Юноши 2004-2005 гг.р.:

1 место – Реготун Олег (Донецкая обл.)

2 место – Стибель Александр (Донецкая обл.)

3 место – Селиханович Вадим ( Курахово)

Девушки 2004-2005 гг.р.:

1 место – Левченко Алена (Покровск)

2 место – Бабенко Людмила (Покровск)

3 место – Лисовицкая Дарья (Дружковка)

Юноши 2001-2003 гг.р.:

1 место – Солодов Максим (Покровский р-н)

2 место – Стибель Александр (Донецкая обл.)

3 место – Селиханович Вадим (Курахово)

Девушки 2001-2003 гг.р.:

1 место – Гусева Виктория (Никополь)

2 место – Спирина Виктория (Никополь)

3 место – Белик Анастасия(Селидово)

Парный разряд (юноши):

1 место – Стибель Александр – Беспалый Вадим (Покровск)

2 место – Реготун Олег – Дерлюк Антон (Дружковка-Никополь)

3 место – Швыдкий Михаил – Ефаров Роман (Никополь)

Парный разряд (девушки):

1 место – Гусева Виктория – Спирина Виктория (Никополь)

2 место – Левченко Алена- Бабенко Людмила (Покровск)

3 место – Куринная Елена – Дерлюк Анна (Никополь)

Общекомандный зачет юношеского турнира

1 место – Донецкая область (тренеры Виктория Кацюба, Игорь Реготун)

2 место – Никополь

3 место – Покровск (тренер Виктория Кацюба)

Результаты турнира среди взрослых и ветеранов

Женщины:

1 место – Кравченко Елена (Покровск)

2 место – Болотная Людмила (Краматорск)

3 место – Селиханович Виктория (Курахово)

Мужчины 18-29 лет:

1 место – Тыцкий Максим (Покровск)

2 место – Кий Евгений (Покровск)

3 место – Маслов Александр (Покровск)

Мужчины 30-39 лет:

1 место – Ковальчук Александр (Покровск)

2 место – Деревянка Андрей (Краматорск)

3 место – Полисинский Николай (Покровск)

Мужчины 40-49 лет:

1 место – Деревянка Андрей (Краматорск)

2 место – Ковальчук Александр (Покровск)

3 место – Киенко Сергей (Краматорск)

Мужчины 50 и старше:

1 место – Конищук Владимир (Белозерское)

2 место – Волков Павел (Покровск)

3 место – Чернявский Владимир (Краматорск)

Общекомандный зачет среди взрослых и ветеранов

1 место – Покровск-1 (тренер Александр Маслов)

2 место – Краматорск

3 место – Покровск-2 (тренер Максим Тыцкий)

Результаты турнира среди людей с инвалидностью

1 место – Перков Виктор (Мирноград)

2 место – Сименков Александр (Мирноград)

3 место – Байрамшин Виталий (Покровск)

На параде закрытия соревнований спортсменов приветствовали почетные гости – председатель комитета по физической культуре и спорту Покровского городского совета Виктор Полищук, супруга Микаела Владимировича – Галина Оганесян и ветеран спорта, отличник образования Украины, бывший директор ДЮСШ Иван Останин. Они вручили всем победителям и призерам грамоты, медали, кубки и ценные призы от организаторов турнира.