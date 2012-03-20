С 11 по 14 января в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы г. Покровска прошел первый Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти первого мастера спорта СССР в Донецкой области М.В. Оганесяна. В соревнованиях приняли участие 117 спортсменов – 62 юношей и девушек, 50 мужчин и женщин, а также впервые был проведен турнир среди 5 инвалидов-колясочников.
Результаты юношеского турнира
Юноши 2006 г.р. и моложе:
1 место – Реготун Олег (Донецкая обл.)
2 место – Дерлюк Антон (Никополь)
3 место – Беспалый Вадим (Покровск)
Девушки 2006 г.р. и моложе:
1 место – Куринная Елена (Никополь)
2 место – Дерлюк Анна (Никополь)
3 место – Бабенко Людмила (Донецкая обл.)
Юноши 2004-2005 гг.р.:
1 место – Реготун Олег (Донецкая обл.)
2 место – Стибель Александр (Донецкая обл.)
3 место – Селиханович Вадим ( Курахово)
Девушки 2004-2005 гг.р.:
1 место – Левченко Алена (Покровск)
2 место – Бабенко Людмила (Покровск)
3 место – Лисовицкая Дарья (Дружковка)
Юноши 2001-2003 гг.р.:
1 место – Солодов Максим (Покровский р-н)
2 место – Стибель Александр (Донецкая обл.)
3 место – Селиханович Вадим (Курахово)
Девушки 2001-2003 гг.р.:
1 место – Гусева Виктория (Никополь)
2 место – Спирина Виктория (Никополь)
3 место – Белик Анастасия(Селидово)
Парный разряд (юноши):
1 место – Стибель Александр – Беспалый Вадим (Покровск)
2 место – Реготун Олег – Дерлюк Антон (Дружковка-Никополь)
3 место – Швыдкий Михаил – Ефаров Роман (Никополь)
Парный разряд (девушки):
1 место – Гусева Виктория – Спирина Виктория (Никополь)
2 место – Левченко Алена- Бабенко Людмила (Покровск)
3 место – Куринная Елена – Дерлюк Анна (Никополь)
Общекомандный зачет юношеского турнира
1 место – Донецкая область (тренеры Виктория Кацюба, Игорь Реготун)
2 место – Никополь
3 место – Покровск (тренер Виктория Кацюба)
Результаты турнира среди взрослых и ветеранов
Женщины:
1 место – Кравченко Елена (Покровск)
2 место – Болотная Людмила (Краматорск)
3 место – Селиханович Виктория (Курахово)
Мужчины 18-29 лет:
1 место – Тыцкий Максим (Покровск)
2 место – Кий Евгений (Покровск)
3 место – Маслов Александр (Покровск)
Мужчины 30-39 лет:
1 место – Ковальчук Александр (Покровск)
2 место – Деревянка Андрей (Краматорск)
3 место – Полисинский Николай (Покровск)
Мужчины 40-49 лет:
1 место – Деревянка Андрей (Краматорск)
2 место – Ковальчук Александр (Покровск)
3 место – Киенко Сергей (Краматорск)
Мужчины 50 и старше:
1 место – Конищук Владимир (Белозерское)
2 место – Волков Павел (Покровск)
3 место – Чернявский Владимир (Краматорск)
Общекомандный зачет среди взрослых и ветеранов
1 место – Покровск-1 (тренер Александр Маслов)
2 место – Краматорск
3 место – Покровск-2 (тренер Максим Тыцкий)
Результаты турнира среди людей с инвалидностью
1 место – Перков Виктор (Мирноград)
2 место – Сименков Александр (Мирноград)
3 место – Байрамшин Виталий (Покровск)
На параде закрытия соревнований спортсменов приветствовали почетные гости – председатель комитета по физической культуре и спорту Покровского городского совета Виктор Полищук, супруга Микаела Владимировича – Галина Оганесян и ветеран спорта, отличник образования Украины, бывший директор ДЮСШ Иван Останин. Они вручили всем победителям и призерам грамоты, медали, кубки и ценные призы от организаторов турнира.
В Покровске подвели итоги первого всеукраинского турнира памяти Микаела Оганесяна
С 11 по 14 января в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы г. Покровска прошел первый Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти первого мастера спорта СССР в Донецкой области М.В. Оганесяна. В соревнованиях приняли участие 117 спортсменов – 62 юношей и девушек, 50 мужчин и женщин, а также впервые был проведен турнир среди 5 инвалидов-колясочников.