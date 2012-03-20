12 января в Покровске произошло знаменательное событие, которое займёт достойное место в истории города. В торжественной обстановке была открыта мемориальная доска памяти великого спортсмена и тренера, первого мастера спорта по настольному теннису в Донецкой области Микаэла Оганесяна.