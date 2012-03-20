В Покровске определены победители городского конкурса « Лучший дом, двор, улица, ОСМД», в котором горожане приняли активное участие. Счастливыми обладателями первого места стали жильцы дома № 13 по проспекту Шахтостроителей. По условиям конкурса победители получили 30 тысяч гривен.
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