В Покровске определены победители городского конкурса « Лучший дом, двор, улица, ОСМД», в котором горожане приняли активное участие. Счастливыми обладателями первого места стали жильцы дома № 13 по проспекту Шахтостроителей. По условиям конкурса победители получили 30 тысяч гривен.