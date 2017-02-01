По инициативе покровского городского головы Руслана Требушкина объявляется набор в секцию хоккея ХК «ДОНБАСС»
Ждем мальчиков 2009-2012 г.р.
занятия проходят в г.Дружковка (ледовая арена «АЛЬТАИР») по выходным дням. Поездки и занятия бесплатно
Запись проходит до 01.02.2017
сбор детей и родителей для обсуждения организационных вопросов 01.02.2017 по адресу: пл.Шибанкова, 13, 4 этаж
тел. (050)04-84-911, (095)178-31-15
В Покровске объявляется набор в секцию хоккея ХК “Донбасс”
По инициативе покровского городского головы Руслана Требушкина объявляется набор в секцию хоккея ХК «ДОНБАСС»