С 30 января руководителем Красноармейской местной прокуратуры назначен Александр Щепихин. Соответствующая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Александр Щепихин – уроженец Донецкой области. Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году, трудился в Горловке, Пролетарском районе города Донецка, в прокуратуре Донецкой области. После начала военных действий в Донбассе выехал на подконтрольную украинской власти территорию, работал в прокуратурах Курахово, Мариуполя, Доброполья.