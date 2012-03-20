Отсыпка дорог доменным шлаком проводилась в Покровске до конца прошлого года. С ухудшением погодных условий эти работы были приостановлены. Но работы в данном направлении активно ведутся, а именно производится запас доменного шлака. Так в пятницу поступила очередная партия этого материала.