В Покровске подведены итоги городского конкурса, инициированного мэром Русланом Требушкиным, «Лучший дом, двор, улица».

Покровчане активно подавали заявки на участие в конкурсе на лучшую придомовую территорию, обустроенную собственными силами,

ведь победителей ждали серьезные денежные премии. И вот уже стали известные первые победители.