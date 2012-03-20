В Покровске подведены итоги городского конкурса, инициированного мэром Русланом Требушкиным, «Лучший дом, двор, улица».
Покровчане активно подавали заявки на участие в конкурсе на лучшую придомовую территорию, обустроенную собственными силами,
ведь победителей ждали серьезные денежные премии. И вот уже стали известные первые победители.
В подъезде Покровской многоэтажки установлены пластиковые окна (ВИДЕО)
В Покровске подведены итоги городского конкурса, инициированного мэром Русланом Требушкиным, «Лучший дом, двор, улица».