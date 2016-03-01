З 2 по 5 лютого 2017 року відкритий Кубок України з кікбоксингу WAKO серед дорослих у розділах фул-контакт, К-1, кік-лайт та музичні вправи. Всього у змаганнях брали участь 118 спортсменів з 14 областей України.

На цих змаганнях місто Покровськ представили такі спортсмени:

Фоміна Дар’я – фул-контакт – 1 місце (48 кг), К-1 – 1 місце (48 кг); Кармелицький Костянтин – фул-контакт – 4 місце (75 кг); Шереметьєв Роман – кік-лайт – 1 місце (79 кг); тренери Колесников М.В., Незнахін Р.С.

У підсумковому заліку збірна команда Донецької області зайняла перше командне місце, м. Київ друге, Миколаївська область третє.

Щиро вітаємо спортсменів та їх тренерів з високими здобутками та бажаємо їм перемог у майбутньому.