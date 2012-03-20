Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в новогоднюю ночь будет малоснежная погода и температура воздуха -7…-9 градусов. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Савченко.

По словам Савченко, небольшое количество осадков выпадет в южных регионах, на остальной территории снегопадов ждать не стоит.