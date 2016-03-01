У Селидовому водій автомобілю «ВАЗ-21063» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на дерево. Внаслідок пригоди водій отримав тілесні ушкодження, повідомляється на сайті Покровського відділу поліції.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).