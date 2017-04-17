«Злий жарт» – саме так можна назвати вчинок школяра з Мирнограду, який, аби приховати свій прогул школи, вигадав історію з власним викраденням. Протягом години всі сили поліції були задіяні на пошуки неповнолітнього, який в цей час спокійно гуляв містом. Наслідок цієї «пригоди» – адміністративне покарання для батьків і серйозна бесіда правоохоронців із «жартівником».

До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернулася 34-річна місцева мешканка, яка повідомила, що її 12-річного сина викрали. Схвильована жінка розповіла, що вранці син пішов до школи, а близько 10 години їй зателефонувала знайома хлопця і розповіла, що підлітка викрали невідомі люди, які посадили його в автівку і відвезли в невідоме місце. Мати зателефонувала сину, але його телефон був вимкнутий, тоді вона вирішила звернутись до поліції.

Негайно по тривозі були підняті всі підрозділи відділення поліції, на пошуки дитини були орієнтовані всі наряди правоохоронців, а також сусідні відділи поліції. Поліцейські встановлювали можливих свідків, опитували однокласників хлопця, зупиняли підозрілі машини, прочісували кожну вулицю міста, під’їзди, гаражі та сараї, інтернет-клуби, де збираються підлітки. Через годину пошуки увінчались успіхом. Так поблизу будинку, де мешкав розшукуваний, правоохоронці побачили, як «викрадений» спокійно йшов по вулиці. Побачивши велику кількість поліцейських, що йшли йому на зустріч, хлопець дуже здивувався.

Як з’ясувалося, сьогодні в школах Мирнограду розпочався навчальний процес після весняних канікул. Підлітку дуже не хотілось йти на заняття, а просто прогулятись містом. Хлопець пригадав, як раніше один з його друзів розказував, що проблему із навчанням дуже легко вирішити. Треба зателефонувати батькам і повідомити: «Вашого сина викрадено», і все – у тебе вільний день. Скориставшись такою «порадою», 12-річний школяр попросив свою подругу, аби та подзвонила його матері і сказала, що по дорозі до школи біля нього зупинився автомобіль і невідомі чоловіки посадили його в середину і повезли у невідомому напрямку. Знайома хлопця виконала все, як той і просив. А сам хлопець відправився гуляти містом, при цьому відключив телефон, щоб батьки не «розкрили» його план. Підліток, навіть не замислювався, що із-за його «жарту» буде хвилюватися мати, а більше 100 правоохоронців будуть його всюди розшукувати.

Із школярем співробітники поліції провели профілактично-виховальну бесіду і пояснили, що за такі жарти дорослі потрапляють до тюрми, а так як він є неповнолітнім, то за такий вчинок будуть покарані батьки. Так у відношенні матері горе-жартівника був складений протокол за порушення ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).