Вчера в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение о том, что в частном доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Одним из погибших оказался хозяин дома – местный житель 1956 года рождения, а второй – его друг 1972 года рождения. Предварительно установлено, что владелец дома и его гость, которые вели асоциальный образ жизни, пытались разобрать боеприпас, вследствие чего он взорвался.

Во время осмотра на месте взрыва правоохранители обнаружили запал от гранаты и в кухне в корзине для одежды еще одну гранату – РГД-5.

Опасные находки изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыты уголовные производства п.1 ч.2 ст.115 (Преднамеренное убийство) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), сообщает

Покровский отдел полиции Донецкой области.