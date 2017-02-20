Сотни влюбленных сердец забились в унисон 14 февраля в Мирноградской школе № 10. Именно здесь в капитально отремонтированном актовом зале учебного заведения городские власти организовали прекрасный праздник ко Дню Святого Валентина. Приглашены на него были лучшие представители рабочей молодежи города.
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