Сотни влюбленных сердец забились в унисон 14 февраля в Мирноградской школе № 10. Именно здесь в капитально отремонтированном актовом зале учебного заведения городские власти организовали прекрасный праздник ко Дню Святого Валентина. Приглашены на него были лучшие представители рабочей молодежи города.



