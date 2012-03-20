В Мирнограде ведется системная работа по проведению капитальных ремонтов в учреждениях образования. Так в прошлом году из местного бюджета выделялись значительные средства на ремонты учреждений системы образования: школ и детских садов. В текущем году эта работа будет продолжена.
Больше из этой Рубрики
Почему следователя, скрывшего факт стрельбы, назначили прокурором? (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
В Покровск поступила очередная партия доменного шлака (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
Как коммунальщики Покровска реагируют на аварийные ситуации?(ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
Электропоезд «Чаплино – Авдеевка» сокращает графикОпубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
На Донеччині судитимуть лікаря, з вини якого чоловік став інвалідомОпубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.