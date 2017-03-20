9 марта в Мирнограде у памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг, повещенный 203-й годовщине со дня рождения Великого Кобзаря. Выдающийся сын украинского народа – поэт, прозаик, драматург, художник – он является одним из признанных духовных столпов нации. Вся жизнь и творчество Тараса Шевченко – человека универсальных талантов и интересов – была посвящена служению родному народу. Почтить память выдающейся личности на митинг пришли представители городской власти, общественных организаций, военные, школьники и педагоги.