В субботу, 28 января, в Мирнограде состоялось рабочее совещание по вопросу капитального ремонта НВК-гимназии. Напомним, в марте 2016 года городской властью совместно с областной администрацией было принято решение, что именно НВК станет опорным учебным заведением в Мирнограде.