В субботу, 28 января, в Мирнограде состоялось рабочее совещание по вопросу капитального ремонта НВК-гимназии. Напомним, в марте 2016 года городской властью совместно с областной администрацией было принято решение, что именно НВК станет опорным учебным заведением в Мирнограде.
Больше из этой Рубрики
Сергей Федоров провел очередной прием жителей Родинского (ВИДЕО)Опубликовано в Понедельник, Январь 30th 2017
У Покровську попрощались із загиблим героєм АТО (ВІДЕО)Опубликовано в Понедельник, Январь 30th 2017
За жорстоке вбивство трьох безхатченків мешканця Покровська засуджено до 15 років позбавлення воліОпубликовано в Понедельник, Январь 30th 2017
Для учеников младших классов отменили занятияОпубликовано в Понедельник, Январь 30th 2017
У Покровську працюють пункти обігрівуОпубликовано в Понедельник, Январь 30th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.