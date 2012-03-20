В Мирнограде подвели итоги городских конкурсов «Лучший педагог года» и «Лучший медицинский работник». Данные конкурсы проводятся в Мирнограде уже второй год подряд.

На церемонию награждения поболеть за лучших из лучших пришли сотрудники больницы и представители педколлективов школ. В зале и на сцене буквально во всем ощущалась атмосфера праздника.