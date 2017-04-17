31 марта в Мирнограде в рамках акции «Чистый город» прошел первый в этом году общегородской субботник. В нем приняли участие первые руководители города, сотрудники исполнительного комитета, работники коммунальных предприятий, депутаты и горожане.

Чиновники вместе с местными жителями убирали листву, сажали деревья и благоустраивали скверы и парки.