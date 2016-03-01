15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода войск из Афганистана. В честь этой даты в Мирнограде состоялся митинг-реквием у мемориала погибшим воинам-интернационалистам. Почтить память павших собрались ветераны-афганцы, родственники погибших, представители местной власти и жители города.