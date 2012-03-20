25 декабря в Покровске, в здании клуба имени Щербака состоялся удивительный праздник – детский новогодний утренник, гости которого смогли не только насладиться теплой дружеской атмосферой мероприятия, но и окунуться в волшебную сказку.
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