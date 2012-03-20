18 января в Покровске состоялось заседание конкурсной комиссии по размещению средств городского бюджета. По словам секретаря горсовета Ирины Сущенко, такая практика успешно применялась в минувшем году.
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