23 декабря в музыкальной школе г.Родинское прошел праздничный концерт в честь Дня Святого Николая. Кроме самого Святого Николая, праздник мелодий, феерии звуков и волшебной музыки посетили Сергей Федоров, а также заместитель покровского городского головы Андрей Луганский.
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