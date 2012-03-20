23 декабря в музыкальной школе г.Родинское прошел праздничный концерт в честь Дня Святого Николая. Кроме самого Святого Николая, праздник мелодий, феерии звуков и волшебной музыки посетили Сергей Федоров, а также заместитель покровского городского головы Андрей Луганский.