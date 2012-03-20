30 декабря в спортивном зале Покровской ДЮСШ прошло новогоднее первенство по настольному теннису. Соревнования проводились по двум возрастным группам среди юношей и в одной – среди девушек.
Результаты соревнований:
Юноши 2001-2006 гг.р.
1 место – Стибель Александр;
2 место – Беспалый Вадим;
3 место – Бахман Мирослав.
Юноши 2007 г.р. и моложе
1 место – Цокур Артем;
2 место – Билоконный Александр;
3 место – Скачок Давид.
Девушки 2005 г.р. и моложе
1 место – Бабенко Людмила;
2 место – Левченко Алёна.
Победители и призеры первенства награждены грамотами, медалями и сладкими подарками Комитета по физической культуре и спорту Покровского городского совета.
В ДЮСШ прошло новогоднее первенство по настольному теннису
30 декабря в спортивном зале Покровской ДЮСШ прошло новогоднее первенство по настольному теннису. Соревнования проводились по двум возрастным группам среди юношей и в одной – среди девушек.