Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна, на посаду начальника Авдіївського відділення поліції призначено підполковника поліції Андрія Валерійовича Єпура. Керівництво Головного управління поліції області та Покровського відділу поліції очікують від нового начальника високого рівня організації роботи та забезпечення захисту населення.

Сьогодні керівник базового органу – Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін представив особовому складу Авдіївського відділення поліції нового начальника. Підрозділ очолив Андрій Єпур, який працював першим заступником начальника Покровського відділу поліції.

Новий начальник Авдіївського відділення поліції має звання підполковника поліції, свою службу в правоохоронних органах розпочав в 1992 році. Впродовж 24 років служби Андрій Валерійович працював на посадах від оперуповноваженого карного розшуку до першого заступника начальника Покровського відділу поліції.

Наразі новому керівнику поліції Авдіївки довірено організувати роботу на належному рівні та домогтися того, щоб місцеві мешканці відчували надійний захист та всебічну підтримку правоохоронців.

Після представлення нового очільника Авдіївського відділення поліції, була проведена оперативна нарада з керівниками служб. Кожному з присутніх були поставлені чіткі завдання, вимоги та строки на їх виконання.