В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
«По состоянию на12:45:
1. Вывозим с Авдеевки людей с особыми потребностями в Константиновку и Белицкое.
2. Вывезли с больничной реанимации тяжелобольных. Перемещаем их в константиновскую больницу.
3. Одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей. Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают этой семье организовать вывоз детей.
4. В город постоянно поступают дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни. Ожидаем дополнительный приезд полевых кухонь.
5. Еду готовим на стадионе «Химик». Там установлен палаточный городок.
6. На стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет.
7. В термосах развозим по городу горячую пищу и кипяток», — говорится в сообщении.