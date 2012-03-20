В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«По состоянию на12:45:

1. Вывозим с Авдеевки людей с особыми потребностями в Константиновку и Белицкое.

2. Вывезли с больничной реанимации тяжелобольных. Перемещаем их в константиновскую больницу.

3. Одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей. Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают этой семье организовать вывоз детей.

4. В город постоянно поступают дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни. Ожидаем дополнительный приезд полевых кухонь.

5. Еду готовим на стадионе «Химик». Там установлен палаточный городок.

6. На стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет.

7. В термосах развозим по городу горячую пищу и кипяток», — говорится в сообщении.