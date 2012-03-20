Повышение минимальной зарплаты с 1 января до 3200 гривен вынудило многих работодателей искать варианты, как обойти эту норму. Дело в том, что с ростом минзарплаты выросли и отчисления, которые должен делать работодатель. Для многих из них это оказалось непосильной ношей.

До повышения с каждой минзарплаты приходилось отдавать 41,5% налогов: 22% в Пенсионный фонд (Единый социальный взнос), 18% – налог на доход физических лиц и 1,5% – военный сбор. По состоянию на декабрь 2016 года минзарплата составляла 1600 гривен, а налоговая нагрузка – 664 гривны.

По новым нормам, с 1 января, с 3200 грн минзарплаты необходимо уплатить 22% единого социального взноса. Это 704 гривны. Минимальная общая налоговая нагрузка на одного работника с трудовой книжкой составит 1184 грн/месяц.

И пока чиновники всех мастей усиленно пиарили цифру 3200 грн в месяц, вице-премьер Павел Розенко признал, что на руки украинцы будут получать существенно меньше. По его словам, после вычета всех налогов и сборов, реально чистыми на руки украинцы будут получать немногим более 2,5 тыс. грн. То есть, 3200 – это сумма “грязными”. Из которой перед выплатой на руки высчитывается НДФЛ и военный сбор (вместе около 20%).

Но еще больше заплатит работодатель в виде начислений на фонд заработной платы в виде ЕСВ (22%). Естественно, все это заставляет его задуматься как минимизировать риски.

Все типичные случаи можно разбить на три вида – ситуация в частном бизнесе с легальными зарплатами, ситуация в частном бизнесе с нелегальными зарплатами (в конвертах), ситуация в бюджетной сфере.

Важный момент: с повышением минзарплат вступили в силу и новые наказания для работодателей за выплату зарплат в конверте.

Прежде всего, Министерство финансов получило свободный доступ ко всем государственным реестрам – к Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Госреестру регистрации имущественных прав и их ограничений, Госреестру имущественных прав на недвижимость, Госреестру актов гражданского состояния, к информации о застрахованных лицах, которая есть у Фонда общеобязательного государственного социального страхования, и другим реестрам. Это значит, что у Минфина появились полномочия проверить, как живет тот или иной гражданин Украины, каким недвижимым или движимым имуществом обладает, какие налоги платит. Проще говоря, соответствует ли его образ жизни – его доходам.

На законодательном уровне был расширен перечень оснований для проверки по соблюдению норм трудового законодательства. Теперь применить штрафные санкции к работодателям, смогут инспекции по труду, фискальная служба (в части уплаты налогов), а также органы местного самоуправления.

За невыполнение трудового законодательства работодателю грозит административная и уголовная ответственность.

Например, 320 000 грн штрафа полагается за недопуск государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты в конверте).

Штрафом в 96 000 грн будет наказан работодатель за каждого работника, который работает без оформления трудового договора (контракта) или работает полный рабочий день, хотя оформлен на неполное рабочее время (то есть человек официально должен работать 4 часа, но в реальности работает 8 часов).

Аналогичный штраф в 96 000 грн предусмотрен за выплату заработной платы в “конверте”.

Штраф в 32 000 грн предусматривается при несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, если не оплачена работа в ночное время, в выходной или праздничный день).

Впрочем, как говорит бывший зам министра юстиции, адвокат Юрий Иващенко, нарушение трудового законодательства еще требуется доказать.

Например, о выплате зарплат в конверте должны быть свидетельства работников, или же инспекция должна поймать работодателя “за руку”.

“Давайте представим, что зашла проверка на предприятие, сидят люди, которые не оформлены там официально. Они могут сказать, что зашли к друзьям или просто проходили мимо, но не работают там, и доказать это все очень тяжело. Это расчет на взятки. Потому что дешевле будет заплатить проверяющим, чем платить официальные штрафы либо доказывать, что у тебя все законно. Отчасти это все профанация и коррупционные мотивы”, – добавляет Александр Охрименко.