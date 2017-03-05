Шановні платники податків! Покровська об’єднана державна податкова інспекція в черговий раз звертається до Вас з проханням бути пильними, оскільки встановлені нові факти шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які від імені в.о. начальника інспекції Родіна Віктора Прокоповича вимагають грошові кошти у суб’єктів господарювання в обмін на сприяння у вирішенні питань з боку ОДПІ при проведенні «перевірок».

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, якщо Вам відомі такі випадки, або до Вас зверталися шахраї з аналогічними пропозиціями, Вам необхідно терміново повідомити про це за телефоном 102, або за телефонами чергової частини Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області: (06239) 2-02-02; 2-00-07; 050-020-98-46; 096-368-83-98; 063-342-69-43, 095-696-17-57.

Крім того, рекомендуємо ретельно перевіряти документи, які дають право на проведення перевірки. Будьте уважні, не піддавайтеся на провокації – не віддавайте кошти шахраям!