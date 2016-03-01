При знаходженні вибухонебезпечного предмету (ВНП) або схожого на нього предмета необхідно:

добре запам’ятати місце знаходження ВНП;

встановити попереджувальні знаки або огорожу навколо ВНП;

негайно оповістити про небезпечну знахідку в місцеві органи влади.

Для пристрою огорожі можливе використання різних підручних матеріалів (жердини, мотузки, шматки матерії, каміння та інші).

При знаходженні ВНП категорично забороняється:

брати їх до рук, наносити по ним удари, робити спроби розібрати ВНП;

переносити або перекатувати з місця на місце;

кидати їх в вогнище або розводити над ними полум’я;

збирати та здавати їх як металобрухт.

Пам’ятайте: після вашого повідомлення піротехніки підрозділу ДСНС України знешкодять ВНП встановленим порядком. Не допускайте самі та утримуйте інших від порушень правил поведінки при знаходженні ВНП.

Негайно повідомляти місцевим органам влади про знаходження вибухонебезпечних предметів – громадський обов’язок кожної людини!