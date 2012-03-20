Вночі 5 січня на території Донецької області очікується посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с. Вранці 05 січня місцями очікується ожеледиця. Стан буде збережено вдень 5 січня.

В зв’язку з можливим погіршенням погодних умов Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації

просить передбачити відповідні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими гідрометеорологічними явищами, своєчасного реагування у разі їх виникнення.