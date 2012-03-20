Синоптичні прогнози щодо вторгнення в Україну холодного арктичного повітря цілком справджуються! Поки що на Донеччині спостерігається добове коливання температур дня і ночі. Нестійкість клімату з посиленням швидкості вітру та короткочасними опадами у вигляді дощу або мокрого снігу загрожує ожеледицею! Про це повідомляє прес-служба САД у Донецькій області

Враховуючи «гойдання» температурних показників, дорожники здійснюють попереджувальну обробку автошляхів протиожеледними матеріалами та вживають заходів із водовідведення (спуску води з проїзної частини).

Вдень 5 січня автодороги загального користування мають мокре покриття. У боротьбі із зимовою слизькістю задіяно 15 КДМ та 5 навантажувачів.

Увага! Як повідомлялось раніше, з 4 по 9 січня в Україні очікується значне погіршення погодних умов зі снігопадами на Заході та Півдні, яке супроводжуватиметься поривчастим вітром 15-22 м/с, хуртовинами, сніговими заметами та різким зниженням температури повітря! На решті території прогнозується сніг і помірні опади!

Служба автомобільних доріг у Донецькій області звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом! Неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: не перевищувати швидкість; зберігати безпечну дистанцію, зважаючи на наявну дорожньо-транспортну та метеорологічну ситуацію; з особливою обережністю рухатися залізничними переїздами, шляхопроводами та мостами; утримуватися від ризикованих маневрувань, зводячи нанівець імовірність екстреного гальмування; в умовах недостатньої видимості обов’язково рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями; обов’язково перевірити технічний стан транспортного засобу та оснастити його до зимової негоди.

Оперативні світлини щодо стану автошляхів загального користування в умовах зимової негоди (із зазначенням чітких координат) можна надсилати на електронну адресу прес-служби Укравтодору для створення узагальненого фотозвіту для користувачів доріг: press.ukravtodor.2016@gmail.com