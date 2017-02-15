День Героев Небесной Сотни отмечается в Украине 20 февраля. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

В документе установлено, что ежегодное празднование 20 февраля Дня Героев Небесной Сотни будет проводится в честь отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.

Мероприятия, связанные с почтением памяти героев, пройдут не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Напомним, 18-20 февраля 2014 на Майдане погибли 115 человек, включая милиционеров. Еще четверо активистов – до расстрела евромайдановцев. Больше всего погибло 20 февраля, большинство – от пуль снайперов.

Впоследствии погибших участников акций протеста начали называть «Небесной сотней».