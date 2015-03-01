Уже более трех лет в структуре Министерства внутренних дел существует полноценное военизированное формирование, призванное охранять безопасность украинцев как в тылу, так и на передовой – Национальная гвардия. НГУ образована 12 марта 2014 года, а вот свой профессиональный праздник – День Национальной гвардии – ее служащие получили лишь два года назад. Указом Президента №148/2015 он было назначен на 26 марта.

По данным пресс-службы Нацгвардии, накануне праздника во всех воинских частях НГУ прошли торжественные мероприятия.