13-15 января в г.Бахмут прошел турнир по волейболу среди мужских и женских команд посвящённых памяти В.Добарского. На соревнования съехались 10 команд таких городов как Покровск, Бахмут, Соледар, Лиман и Северск. 3 дня с утра и до позднего вечера парни и девушки боролись за основную награду – золото турнира.

Женские команды сражались в своих подгруппах и потом стыковые игры выявили явного лидера, которым оказалась команда г.Покровска. Девчонки из Соледара завоевали серебро. А бронза досталась Лиману, которые выиграли со счетом 2:0 у команды Бахмута.

В мужских играх проходила круговая система, в связи с малым количеством команд-участников. Поэтому набрав максимальное количество очков первое место заняла команда Бахмут. Второе место у команды Покровска. И третье заняла команда Соледара.

Каждая команда, победитель и призер, была награждена кубком и грамотой.

Администрация детско-юношеской спортивной школы поздравляет женскую команду города в составе: Оберемок Ирину, Борисенко Лилию, Парахину Галину, Шипилову Елену, Яненскую Алёну, Кирпикину Анастасию и Калыбаеву Карину и мужскую команду в составе: Прозора Александра, Будавея Владислава, Кузнецова Андрея, Доценко Виталия, Тягнирядко Михаила, Завгороднего Евгения, Привалова Никиту и Шараева Алексея с достижением высоких результатов и пожелаем им дальнейшего успеха на Кубке Донецкой области на следующих выходных.