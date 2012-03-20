Долгожданный и нужный подарок накануне Новогодних праздников сделала учащимся и дошколятам Покровска городская власть при поддержке депутатов от партии «Відродження».

Так, после проведения в октябре в Родинском КВН, Покровский городской голова Руслан Требушкин заявил, что каждая школа Покровска, Родинского и Шевченко получит по современному компьютерному классу.