У суботу, 1 квітня, пройде пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, повіломляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Пробне тестування розпочнеться об 11:00. Допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50 та здійснюватиметься за паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу), запрошенням. Адреса пункту тестування вказана в запрошенні-реєстраційній картці, що розміщена в особистому кабінеті кожного учасника пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з інших предметів відбудеться 8 квітня.

Цьогоріч для учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання діятиме спеціальний онлайновий сервіс, з допомогою якого можна визначити результат тестування. Сервіс буде доступний з 1 квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО, створених на сайтах регіональних центрів.

Для того щоб отримати результат з певного навчального предмета, необхідно виконати такі кроки:

• за персональним номером і паролем увійти до сервісу визначення результатів;

• натиснути кнопку «Завантажити електронний бланк А» в особистому кабінеті;

• заповнити бланк А, перенісши до електронної форми відповіді, надані в бланку відповідей під час проходження пробного ЗНО;

• ознайомитися зі Схемою нарахування балів за виконання сертифікаційної роботи, розміщеною в інформаційному бюлетені, який учасники пробного ЗНО отримають у пункті проведення пробного ЗНО;

• самостійно визначити орієнтовну кількість балів за виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

• зазначити встановлений бал за результатами власного оцінювання, натиснувши кнопку «Завантажити електронний бланк Б».

Учасники пробного ЗНО зможуть вносити відповіді до сервісу впродовж чотирьох днів із дня проходження певного тестування.

Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 08 квітня 2017 року, з інших навчальних предметів – 14 квітня. Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті особи, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів.